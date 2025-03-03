Спортивный врач оценил шансы Тюкавина вернуться на поле в этом сезоне РПЛ

Бывший врач «Спартака» Владимир Зоткин в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ прокомментировал травму нападающего «Динамо» и сборной России Константина Тюкавина.

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22-летний получил субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Ориентировочный срок восстановления – около полугода.

– Это часто бывает. Крестообразная связка порвалась. Да, где-то на полгода, – рассказал Владимир Зоткин

– Есть ли шанс, что Тюкавин сможет восстановиться быстрее и выйдет на поле в этом сезоне?

– Смотря, кто будет делать операцию, какая будет операция. Надо смотреть, что там по операции.

– Как считаете, стоит ли ему не торопиться с возвращением на поле и полностью восстановиться?

– Есть врачи-реабилитологии, которые за этим следят. Все это делается под контролем.

В нынешнем сезоне Тюкавин провел 22 матча, забил 8 голов и сделал 3 ассиста.