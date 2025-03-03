Сборная России объявила расширенный состав на мартовский сбор

Национальная команда России объявила расширенный состав на мартовский учебно-тренировочный сбор. В списке – 42 футболиста.

Сборная России объявила расширенный состав на мартовский сбор
© РИА Новости

Вратари: Евгений Ставер («Рубин», Казань), Андрей Лунёв («Динамо», Москва), Александр Максименко («Спартак», Москва), Евгений Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург), Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники: Илья Вахания, Максим Осипенко (оба — «Ростов», Ростов-на-Дону), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба — «Ахмат», Грозный), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив», Москва), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба — ЦСКА, Москва), Валентин Пальцев («Динамо», Махачкала), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара), Руслан Литвинов («Спартак», Москва), Юрий Горшков, Дуглас Сантос (оба — «Зенит», Санкт-Петербург).

Полузащитники: Данил Глебов («Динамо», Москва), Александр Черников, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Наиль Умяров, Данил Пруцев (оба — «Спартак», Москва), Антон Миранчук («Сьон»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба — ЦСКА, Москва), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Илья Самошников, Сергей Пиняев (все — «Локомотив», Москва), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Иван Комаров ( «Ростов», Ростов-на-Дону), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Зелимхан Бакаев («Химки»).

Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Кокшаров («Пари НН», Нижний Новгород).

В марте сборная России сыграет с Замбией. Игра пройдёт в Москве, точное время и место встречи будет объявлены дополнительно.

Футбол
Станислав Агкацев
Илья Вахания
Тамерлан Мусаев
Матвей Кисляк
Данил Глебов
Илья Самошников
Никита Кривцов
Сергей Пиняев
Юрий Горшков
Максим Глушенков
Лечи Садулаев
Алексей Батраков
Александр Сильянов
Евгений Ставер
Данил Пруцев
Арсен Адамов
Руслан Литвинов
Евгений Латышонок
Наиль Умяров
Дуглас Сантос
Игорь Дивеев
Александр Солдатенков
Зелимхан Бакаев
Андрей Лунев
Александр Максименко
Андрей Мостовой
Иван Комаров
Александр Кокшаров
Евгений Морозов
Максим Осипенко
Дмитрий Баринов
Даниил Фомин
Иван Обляков
Антон Миранчук
Дмитрий Воробьев
Николай Комличенко
Данил Круговой
Алексей Миранчук
Александр Черников
СБОРНАЯ РОССИИ
Крылья Советов
Рубин
Динамо
Зенит
Спартак