Сборная России объявила расширенный состав на мартовский сбор

Национальная команда России объявила расширенный состав на мартовский учебно-тренировочный сбор. В списке – 42 футболиста.

Вратари: Евгений Ставер («Рубин», Казань), Андрей Лунёв («Динамо», Москва), Александр Максименко («Спартак», Москва), Евгений Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург), Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники: Илья Вахания, Максим Осипенко (оба — «Ростов», Ростов-на-Дону), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба — «Ахмат», Грозный), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив», Москва), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба — ЦСКА, Москва), Валентин Пальцев («Динамо», Махачкала), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара), Руслан Литвинов («Спартак», Москва), Юрий Горшков, Дуглас Сантос (оба — «Зенит», Санкт-Петербург).

Полузащитники: Данил Глебов («Динамо», Москва), Александр Черников, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Наиль Умяров, Данил Пруцев (оба — «Спартак», Москва), Антон Миранчук («Сьон»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба — ЦСКА, Москва), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Илья Самошников, Сергей Пиняев (все — «Локомотив», Москва), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Иван Комаров ( «Ростов», Ростов-на-Дону), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Зелимхан Бакаев («Химки»).

Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Кокшаров («Пари НН», Нижний Новгород).

В марте сборная России сыграет с Замбией. Игра пройдёт в Москве, точное время и место встречи будет объявлены дополнительно.