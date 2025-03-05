Карпин объяснил уход из «Ростова»

Российский специалист Валерий Карпин признался, что покинул пост главного тренера «Ростова» из-за накопившейся усталости. Его слова приводит «РБ Спорт».

«В декабре я обозначил руководству «Ростова»: нужна, скажем так, пауза. По итогам разговора решили: идем в отпуск, отдыхаем, потом начнутся сборы, а там посмотрим. В январе едем на сборы. И я понимаю: нет, не передохну тут. Не могу больше. Сели, поговорили. Объяснил, что не будет ничего хорошего для команды, если не смогу дать ей эмоцию», — заявил Карпин.

25 февраля «Ростов» объявил об уходе Карпина.

Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 года, в 2021 году он принял управление сборной России, поначалу покинув пост в «Ростове», но после отстранения России от участия в международных соревнованиях стал совмещать посты.

Новым наставником ростовчан стал помощник Карпина испанец Джонатан Альба. В первом матче после возобновления чемпионата России «Ростов» сыграл вничью с «Динамо». Встреча, которая состоялась на стадионе «Ростов Арена», завершилась со счетом 1:1. «Бело-голубых» вперед вывел Даниил Фомин на 77-й минуте, а на 82-й минуте Мохаммад Мохеби восстановил равновесие.

«Ростов» идет на седьмом месте с 27 баллами.