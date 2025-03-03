Карпин ответил, готов ли вызвать Дзюбу в сборную России хотя бы на один матч

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, готов ли он вызвать нападающего «Акрона» Артёма Дзюбу в национальную команду, чтобы тот имел возможность побить некоторые рекорды в российском футболе.

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