Стало известно, когда российские клубы могут вернуться в еврокубки

Российские футбольные клубы могут вернуться в еврокубки в сезоне-2025/26, передаетTelegram-канал «Мутко против».

Отмечается, что вероятность этого не очень большая, но прогресс в переговорах Российского футбольного союза (РФС) с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уже есть.

Самым вероятным является вариант, при котором первыми в европейский футбол вернутся женские и юношеские клубы. Игры будут проходить на нейтральных полях.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.