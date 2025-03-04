Черчесов рассказал, почему не поздравил Дзюбу с повторением рекорда Кержакова

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал в телепередаче «Футбол России», что специально не поздравил форварда «Акрона» Артема Дзюбу, который повторил бомбардирский рекорд российского футбола Александра Кержакова.

«Я специально не поздравил его с этим голом, что он сравнялся. Раз не поздравил, значит, жду следующего гола. Тогда поздравлю. Так, чуть-чуть его раззадорить», — сказал Черчесов.

1 марта «Пари Нижний Новгород» обыграл тольяттинский «Акрон» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1. Единственный мяч «Акрона» забил Артем Дзюба. Благодаря этому голу он сравнялся с бывшим нападающим сборной России и петербургского «Зенита» Александром Кержаковым по количеству забитых мячей во всех турнирах — теперь на счету форвардов 233 гола за карьеры. Они — лучшие бомбардиры в истории российского футбола.