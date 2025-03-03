«Решение было принято еще в декабре». Карпин заговорил после ухода из «Ростова»

И про сборную России, и про Артёма Дзюбу, и про возможную работу в «Динамо».

© Чемпионат.com

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал первое интервью после ухода из «Ростова» журналисту Илье Казакову. Вот главное из их беседы.

«Пауза после трёх лет совмещения мне не помешает»

– Решение было принято и проговорено с «Ростовом» ещё в декабре. Нужно было мне лично сосредоточиться на сборной и не совмещать. Это было моё решение, на которое, к счастью, руководители «Ростова» пошли. Ну и, во-вторых, чуть пауза лично мне после трёх лет совмещения не помешает.

Уровень стресса был за 90%. Приняли решение, что вариант расставания с «Ростовом» возможен. Но думал, что после месячного отпуска вернуться к этому разговору будет можно. Однако месяца мне не хватило, чтобы перезарядить батарейки.

Уход из «Ростова» из-за тяжёлой логистики? Эта версия имеет право на существование. Работа в сборной менее интенсивная на протяжении года, но она интенсивная в определённые месяцы. И есть каждодневная работа у монитора, у компьютера, её надо проводить, посещать матчи, смотреть за кандидатами в сборную. Работа присутствует. Не надо каждый день выходить со свистком – это правда.

Кто знал, что тренером после меня будет Альба? Три человека – Ашот Арутюнянц, я и Джонатан. Не хотели ничего менять в развитии команды, хотим, чтобы курс продолжался. Хотим – это про президента клуба и про меня. Арташес Владимирович просил провести сборы, что самое сложное. Для Джонатана это пока сложно, а вот с подготовкой к матчам у него проблем быть не должно. Он семь лет в клубе.

– Связан ли мой уход с изменениями в руководстве Ростовской области? Ни 1% эта версия не имеет, она точно нерабочая. Я говорил, что мой уход может случиться в любой момент.

«Не знаю, когда случится возвращение российского футбола. И случится ли»

– Ушёл ли я из «Ростова» под скорое возвращение российского футбола в международные турниры? Ничего другого, что знают все, я не знаю. Да, вроде бы движение по возвращению есть, но это не точно. Точно не из-за этого решил сосредоточиться на сборной. Возвращение российского футбола стало, наверное, чуть ближе, но ушёл не из-за этого.

Я сам не знаю, когда случится возвращение российского футбола. И случится ли.

«Сантос — кандидат в сборную. Кокшарова вызвать интереснее, чем Дзюбу»

– Изменения в сборной будут, но не глобальные. В расширенном списке будут новые имена. Насколько повлияет, что лично я буду смотреть матчи, а не только помощники? Больших изменений из-за этого не будет. Пока можно экспериментировать и знакомиться с новыми футболистами, нужно использовать это время с пользой. Дуглас Сантос? Если у него есть российский паспорт, он, естественно, кандидат в сборную России.

– Вызвать Дзюбу? Насколько это возможно? Не знаю, как это можно оценить. Реально? Ну, наверное, не очень. Мы говорили и говорим, что готовимся к будущему, поэтому вызываются футболисты нового поколения. Стараемся привлекать молодых – того же Кокшарова вызвать интереснее. А побьёт рекорд Дзюба – ну, все поздравим его и поехали дальше.

«После Замбии у сборной России может появиться ещё один соперник»

– Надеюсь, Замбия к нам приедет и мы с Замбией сыграем. Есть ещё один соперник, который может появиться в последний момент. С Замбией же будем отталкиваться от себя, а не от соперника. Да, игры не влияют на отбор, но идут в зачет ФИФА, так что игры важные. Задача всегда одна – не важен статус матча, его надо выигрывать. Лучше сделать это так, как мы планируем.

– Недеюсь, что на игре с Замбией будет полный стадион. С точки зрения логистики понятно, что всем удобнее собираться и готовиться в Москве в привычных условиях.

«Необходимости в Сафонове и Алексее Миранчуке в расширенном списке нет»

– Из иностранных футболистов, которые доступны сейчас, есть Миранчуки, но будем по факту определять, есть ли крайняя необходимость Алексею лететь из Америки сутки, чтобы сыграть матч или не сыграть. Необходимости такой нет. По Сафонову – это к Виталию Кафанову, но в списке Матвея не будет. Крайней необходимости в нём к встрече с Замбией тоже нет.

Кто из россиян мог бы уехать в Европу? Есть футболисты, которые могли бы конкурировать спокойно в топ-лигах. Тот же Захарян вот уехал, ему мешают травмы, не может пока стать игроком основного состава. Адаптация нужна не только голове. Время на неё нужно.

– Вариант с совмещением в будущем? Насколько легко совмещать, смогу сказать, если я захочу совмещать снова. А по поводу слухов – на протяжении всей карьеры они меня преследуют. Здесь нечего комментировать, никаких оснований для этого нет. Кто-то где-то брякнул, и понеслось.