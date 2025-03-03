Агент Селюк предположил, почему на самом деле Карпин покинул «Ростов»

Агент Дмитрий Селюк в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ поделился мнением об уходе Валерия Карпина из «Ростова».

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Российский специалист покинул свой пост 25 февраля. Его место занял испанец Джонатан Альба.

«После того, как он ушел из «Ростова» за три дня до начала чемпионата, я думаю, что это из-за проверок. Сейчас идут финансовые проверки. Он боится, что к нему могут быть претензии, и запачкается имя главного тренера сборной России. Думаю, что это возможно и произойдет», — заявил Дмитрий Селюк.

После 18 туров чемпионата России «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 26 очков.