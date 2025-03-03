Агент Селюк предположил, почему на самом деле Карпин покинул «Ростов»

Селюк: Карпин покинул «Ростова из-за финансовых проверок. Он боится
Агент Дмитрий Селюк в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ поделился мнением об уходе Валерия Карпина из «Ростова».
Российский специалист покинул свой пост 25 февраля. Его место занял испанец Джонатан Альба.
«После того, как он ушел из «Ростова» за три дня до начала чемпионата, я думаю, что это из-за проверок. Сейчас идут финансовые проверки. Он боится, что к нему могут быть претензии, и запачкается имя главного тренера сборной России. Думаю, что это возможно и произойдет», — заявил Дмитрий Селюк.
После 18 туров чемпионата России «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 26 очков.