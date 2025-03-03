Новичок «Спартака»: большой разницы между Аргентиной и Россией нет

Полузащитник «Спартака» Пабло Солари заявил, что его родина Аргентина и Россия во многом похожи, отметив, что главное отличие одной страны от другой — климат.

© ФК «Спартак»

В 19‑м туре РПЛ «Спартак» на своем поле обыграл «Оренбург» со счетом 2:0, Солари забил один из мячей.

— Думаю, Аргентина и Россия — довольно похожие страны. Единственное, что сильно отличается — здесь гораздо холоднее, чем в Аргентине. Но в целом люди похожи. Думаю, в итоге большой разницы между Аргентиной и Россией нет, — приводит слова Солари Sport24.

Солари перешел в «Спартак» из аргентинского клуба «Ривер Плейт» в зимнее трансферное окно.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.