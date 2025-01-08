Чего ждать от 1/8 финала Лиги Европы

Соперники серьёзные, но всё возможно!

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6 марта пройдут первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. 16 команд продолжают борьбу за второй по статусу еврокубок. Есть в числе соискателей трофея и российские футболисты. Да, их команды не в числе главных фаворитов, но явного лидера не просматривается. Разбираемся в букмекерских прогнозах.

«Реал Сосьедад» Захаряна — сразу за главными фаворитами

Главным претендентом на победу аналитики считают «Тоттенхэм». На английский клуб предлагают ставку с коэффициентом 5.50. У «шпор» провален сезон в АПЛ, команда не вылетит, но и ни на что не претендует, так что есть возможность бросить все силы на Лигу Европы. Соперник команды Энджа Постекоглу в 1/8 финала — нидерландский «АЗ Алкмар» (коэффициент на чемпионство — 50.00). Непростой, но точно проходимый оппонент. Котировки на проход в четвертьфинал — 1.29 и 3.60.

За 7.00 можно сделать ставку на победу в турнире «Атлетика» из Бильбао или римского «Лацио». И те, и другие здорово выглядят в турнире, но сражаются на несколько фронтов, у них неплохие перспективы во внутренних чемпионатах. Баски идут четвёртыми в Примере и метят в Лигу чемпионов. И у них серьёзный соперник в лице «Ромы» (14.00), которую Клаудио Раньери вывел на проектную мощность. Так что путь «Атлетика» будет непростым, тем более что кадровый ресурс у Эрнесто Вальверде не такой широкий. И на проход в четвертьфинал эксперты дают почти равные коэффициенты. 1.88 на испанцев и 1.99 — на «Рому».

У «Лацио» ситуация схожая. После победы над «Миланом» римляне закрепились на четвёртой строчке в Серии А. Конкуренция там ещё серьёзнее, чем у «Атлетика». Зато на бумаге у «лациале» чуть проще соперник в 1/8 финала — чешская «Виктория», которую считают главным аутсайдером на этой стадии (150.00). Чехи прошли «Ференцварош», но в противостоянии с «Лацио» явные андердоги. На их проход в следующий раунд предлагают коэффициент 4.10, а на итальянский клуб – 1.23.

Самая интригующая пара для российских болельщиков — «Манчестер Юнайтед» против «Реала Сосьедад». Для команды Рубена Аморима Лига Европы — последняя возможность взять трофей. В АПЛ все шансы хоть на что-то давно потеряны, из кубков манкунианцы вылетели. В Лиге Европы они тоже не главные фавориты, коэффициент 7.50. Пройти «Реал Сосьедад» будет непросто. Хотя у басков ситуация сложнее, они сражаются за еврокубки в чемпионате Испании. Шансы «Сосьедада» выиграть еврокубок оценили в 11.00. Верим, что восстановится после очередной травмы и проявит себя Арсен Захарян. В последнем своём матче он был хорош, а «МЮ» — отличный раздражитель. Если говорить о конкретном противостоянии в 1/8 финала, то здесь представителей Испании ставят чуть выше — 1.86 на 2.00.

В клуб Хайкина не верят. Но чем не повод всех удивить?

Вторую группу претендентов открывает «Айнтрахт», на немецкий клуб дают коэффициент 15.00. Играть франкфуртцам предстоит с «Аяксом» (20.00). Кажется, немецкая команда более организованный и цельный коллектив, но клуб из Амстердама всегда опасен. На проход в четвертьфинал — 1.58 на 2.40 в пользу «Айнтрахта».

На «Лион» и «Фенербахче» дают котировку 17.00. Французы сыграют с румынским «Стяуа» (100.00), обидчиком Фёдора Чалова и Магомеда Оздоева в предыдущем раунде. Конечно, французский клуб здесь фаворит — 1.25 против 4.00, практически 80% на 20%, если переводить в вероятность.

Что до подопечных Жозе Моуринью, то им предстоит встретиться с шотландским «Рейнджерс» (35.00), а это всегда нелегко. Но хитрый португалец настолько опытен, что вольно-невольно верится в то, что он пройдёт дальше. Коэффициенты на проход – 1.54 и 2.47 соответственно.

Последняя пара 1/8 финала — «Будё-Глимт» — «Олимпиакос». Если смотреть по коэффициентам на победу в Лиге Европы, то шансы греков намного выше. На них можно поставить за 20.00, а на команду Никиты Хайкина — за 100.00. Но северяне очень опасны, нидерландский «Твенте» подтвердит. Так что грекам стоит быть настороже. И аналитики закладывают в эту пару возможность сенсации. Коэффициент на то, что российский вратарь сыграет в следующем раунде, — 2.02. А на «Олимпиакос» дают 1.79.