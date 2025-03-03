Агент раскрыл подробности контракта Батракова с «Локомотивом»

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев заявил, что его клиент вряд ли летом покинет железнодорожников, так как в его контракте не прописана опция выкупа, а сам клуб не планирует расставаться с футболистом.

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Батракову 19 лет, он забил десять мячей и отдал шесть голевых передач в 18 матчах МИР РПЛ. «Локомотив» после 19 туров идет пятым в чемпионате, набрав 36 очков.

— Как идут переговоры по новому контракту? Давит ли на Алексея неопределенность? Есть ли желаемая дата, к которой рассчитываете договориться с клубом?

— На Батракова ситуация не давит, потому что у него еще довольно большой срок действующего соглашения. Он тоже понимает, что чем меньше останется до конца контракта, тем переговорные позиции нашей стороны будут гораздо сильнее.

Дедлайна как такового нет, но с удивлением прочитал в прессе заявление Владимира Леонченко о том, что все решения по контрактам они хотят перенести на окончание чемпионата. Честно говоря, немножко был удивлен, потому что по Алексею мы в рабочем режиме и планируем не затягивать надолго принятие решения. Но тем не менее такая информация прошла. Пока не общался ни с кем, поскольку были игры, но будем узнавать.

— Если не удастся договориться, новые предложения будете рассматривать летом? Приоритетом будет Россия или Европа?

— Летом все равно будет сложно говорить о каком‑то переходе, так как опция выкупа не прописана в контракте, а сам клуб не планирует в ближайшее время расставаться с игроком. На сегодняшний день даже никакие финансовые предложения их не интересуют. Поэтому я всё‑таки надеюсь, что мы заключим новое соглашение — интересное и приемлемое для всех сторон.

— Интерес к Батракову из‑за рубежа сохраняется? Кто‑то с вами контактировал?

— Непосредственно из сотрудников клубов никто точно на связь не выходил. Звонки от посредников продолжаются, но у нас в этой ситуации разговор простой. На сегодняшний день клуб не готов расставаться (с Батраковым), а возможности легитимно куда‑то перейти у нас нет. На этом все разговоры пока прекращаются, — сказал Кузьмичев, слова которого приводит Metaratings.ru.

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