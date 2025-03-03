Карпин высказался о возможном назначении главным тренером «Динамо»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в эфире телеканала московское «Динамо».

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Специалист отметил, что слухи преследуют его на протяжении всей карьеры.

«Здесь нечего комментировать, никаких оснований для этого нет. Кто-то где-то брякнул — и понеслось», — заявил Карпин.

Ранее о возможном совмещении Карпиным постов в сборной России и «Динамо» порассуждал бывший футболист национальной команды Андрей Аршавин. Он допустил такое развитие событий.

25 февраля Карпин ушел с поста главного тренера «Ростова». Такое решение он объяснил необходимостью полностью посвятить себя сборной России.