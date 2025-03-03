Нападающий «Локомотива» перешел в «Витебск»

Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Радиковский на правах аренды перешёл в белорусский «Витебск». Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.

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«Желаем Диме удачи в новой команде, больше забитых мячей и отсутствия травм», — говорится в заявлении красно-зелёных.

Арендное соглашение рассчитано до конца 2025 года.

В нынешнем сезоне Радиковский сыграл за «Локомотив» два матча во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение игрока с «Локомотивом» рассчитано до зимы 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 300 тыс.

В минувшем сезоне чемпионата Беларуси «Витебск» финишировал на пятой строчке в турнирной таблице.