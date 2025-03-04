Ямаль рассказал, с какими трудностями столкнулся после победы на Евро-2024

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль рассказал, с какими трудностями столкнулся после победы национальной команды на чемпионате Европы 2024 года.

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«Раньше я был как ребёнок, но с момента победы на Евро-2024 всё поменялось. Я больше не похож на ребёнка, я стал более уверенным в себе. Прежде я мог нормально путешествовать, а теперь мне очень трудно находиться в аэропорту, так как меня все узнают. Этим можно гордиться, но это тяжело, поскольку такая популярность мешает нормальной жизни», – приводит слова Ямаля официальный сайт УЕФА.

В нынешнем сезоне 17-летний Ямаль сыграл за «Барселону» 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.