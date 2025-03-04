Суперкомпьютер обновил рейтинг фаворитов ЛЧ перед матчами 1/8 финала

Суперкомпьютер Opta обновил рейтинг фаворитов Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 перед первыми матчами стадии 1/8 финала турнира.

© Чемпионат.com

На первом месте находится «Ливерпуль», чьи шансы на успех оцениваются в 19,2% (было 17,2%). На второй строчке располагается каталонская «Барселона», которая выиграет Лигу чемпионов с вероятностью в 14,8% (было 15,4%). Замыкает тройку лидеров миланский «Интер» — 14% (было 13,6%).

Топ-10 главных претендентов на победу в Лиге чемпионов сезона-2024/2025:

1. «Ливерпуль» — 19,2%.

2. «Барселона» — 14,8%.

3. «Интер» — 14%.

4. «Арсенал» — 11,6%.

5. «Реал» Мадрид — 9,8%.

6. «ПСЖ» — 9,5%.

7. «Байер» — 5,4%.

8. «Бавария» — 5,3%.

9. «Атлетико» Мадрид — 4,2%.

10. «Бенфика» — 1,3%.