«Зенит» расформировал свой медиафутбольный клуб «Чисто Питер»

Санкт-петербургский «Зенит» расформировал свою медийную команду «Чисто Питер», которая участвовала в турнирах под эгидой Медиалиги. О ликвидации команды сообщил блогер и футболист «Чисто Питер» Гена Миллер.

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