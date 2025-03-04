Акинфеев ответил на вопрос о возможном завершении профессиональной карьеры

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев, комментируя свой возраст, заявил, что находится в самом расцвете сил. Акинфееву 38 лет, за первую команду армейцев он выступает с 2003 года. В нынешнем сезоне опытнейший вратарь провёл 18 матчей во всех турнирах, пропустив 14 мячей.

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«Я в самом расцвете сил, не надо смотреть на возраст и уделять этому внимание. Когда буду заканчивать, все прекрасно всё узнают», — приводит слова Акинфеева «РИА Новости Спорт».

ЦСКА после 19 туров РПЛ занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. У лидирующего «Зенита» 40 очков — столько же у «Спартака» и «Краснодара», которые располагаются на второй и третьей строчке.