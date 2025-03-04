Заместитель председателя правления по спортивному развитию санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин получил тренерскую лицензию УЕФА категории «А». Экс-футболист опубликовал фотографии диплома в своих соцсетях.

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За свою профессиональную карьеру экс-футболист выступал за санкт-петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал», казахстанский «Кайрат» и краснодарскую «Кубань». В составе национальной команды России Аршавин провёл 75 матчей, забив 17 голов.

В составе «Зенита» Аршавин стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, трёхкратным чемпионом России и обладателем Суперкубка России. С 2019 года 43-летний Аршавин работает в структуре сине-бело-голубых.