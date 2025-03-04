Карпин ответил на вопрос о взаимодействии главной и молодежной сборных России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о взаимодействии главной и молодёжной национальных команд. Специалист заявил, что при составлении расширенных списков основной сборной берёт в учёт игроков из молодёжки.

– Что можете сказать взаимодействии главной сборной России с молодёжкой?

– Оно будет, как оно и было до 2021 года. Составляли расширенный список, учитывая, кто из игроков молодёжки может туда попасть, — сказал Валерий Карпин в прямом эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В марте сборная России сыграет с Замбией. Игра пройдёт в Москве, точное время и место встречи будет объявлены дополнительно.