Суперкомпьютер обновил рейтинг фаворитов на чемпионство в РПЛ после 19 туров

Суперкомпьютер Opta обновил рейтинг фаворитов на победу в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025 после матчей 19-го тура чемпионата.

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Главным фаворитом остаётся санкт-петербургский «Зенит» чьи шансы на чемпионство оцениваются в 37,8%. Шансы московского «Спартака» на первое место оцениваются в 27,9%. «Краснодар» возьмёт золото РПЛ с вероятностью 26,3%, московское «Динамо» с 2,9%, «Локомотив» — 4,5% и ЦСКА — 0,6.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 40 очков после 19 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработавший 40 очков. Третье место с 40 очками занимает «Краснодар». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Факел» (14).