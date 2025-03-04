Экс-тренер сборной России порадовался здоровой конкуренции в «Спартаке»

Приход качественных новичков повысит конкуренцию в московском «Спартаке» и пойдет на пользу команде. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

«От добра добра не ищут. Руководству «Спартака» понятно, что футболисты, чья игра приносит плоды, занимают соответствующие места в составе. Они показывают хорошую и качественную игру. Нет особого смысла что-то менять. Другое дело — ради чего тогда покупается такая группа игроков? Конкуренция позволяет развиваться — тем более, если это здоровая конкуренция. И ее мы увидели в матче против «Оренбурга» с появлением на поле двух новых футболистов. Думаю, что «Спартак» от этого только выиграет. При большом количестве качественых игроков тренер умело пользуется ротацией, держит футболистов в напряжении, показывая: если не ты, то есть кто-то другой. Его философия понятна», – констатировал Игнатьев.

«Спартак» в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) дома победил «Оренбург» со счетом 2:0. Голами в составе москвичей отметились Манфред Угальде и дебютировавший за красно-белых Пабло Солари. Также на замену вышел и второй новичок хозяев — Ливай Гарсия.

На данный момент «Спартак» набрал 40 очков — столько же, сколько «Краснодар» и «Зенит». Следующим соперником подопечных Деяна Станковича будет «Рубин», этот матч состоится в Казани 9 марта.