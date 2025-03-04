Николича и Личку могут уволить из ЦСКА и «Динамо»

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил «Матч ТВ», что московским ЦСКА и «Динамо» нужны перестановки в тренерских штабах, чтобы команды могли добиваться больших результатов.

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Пост главного тренера ЦСКА занимает Марко Николич, «Динамо» тренирует Марцел Личка. После 19 туров «бело‑голубые» располагаются на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, армейцы идут шестыми.

— Раньше для ЦСКА второе место считалось поражением, сейчас же они практически все время трутся на шестом. Что сделал Николич? Ничего. Он пытается перестроить схему команды в ромб под Миралема Пьянича. И что? Просто югослав пытается встроить югослава. От этого страдает и Аббосбек Файзуллаев, и другие игроки. В конечном итоге будет шестое место. Уверен, Николича уберут, как и Личку из «Динамо». Просто этим командам нужен нормальный тренер. Пусть смотрят на Франка Артигу. Он тот специалист, который будет востребован летом. Он бы развивал молодых и талантливых футболистов, как делал это в «Барселоне». И тогда не нужно покупать Глебовых за семь миллионов, — сказал Селюк «Матч ТВ».

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