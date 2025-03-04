Защитник «Зенита» сравнил Петербург и Рио

Нино сравнил Петербург и Рио: «Главное отличие – уровень безопасности. В России я могу спокойно погулять с семьей и посидеть в парке. Рио – очень густонаселенный и подвижный город»
Нино сравнил качество жизни в Санкт-Петербурге и Рио-де-Жанейро.
Защитник «Зенита» проводит второй сезон в Мир РПЛ.
«Оба города очень комфортны для жизни. Я получил очень крутой опыт, проведя время в Рио и в Санкт-Петербурге. Пожалуй, главное отличие – это уровень безопасности, потому что в России я могу совершенно спокойно погулять с семьей, посидеть в парке, отдохнуть, зайти в магазин или в ресторан и так далее. Все-таки Рио – очень густонаселенный, активный и подвижный город, так что вопрос безопасности в Бразилии более подвижный. В Петербурге я ощущаю себя гораздо спокойнее в этом плане», – сказал Нино.