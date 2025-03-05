«На глаза наворачивались слезы»: Карпин о прощании с «Ростовом»

Бывший главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскрыл, с какими эмоциями он прощался с командой.

Его слова приводит Metaratings.ru.

«На собрании я попрощался с командой, присел в номере, в котором провел семь лет. Жалко? Ну да, жалко. Но это мое решение. А на глаза все равно наворачивались слезы. С кем-то я проводил больше времени, с кем-то меньше», — поделился специалист.

25 февраля «Ростов» объявил об уходе Карпина.

Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 года, в 2021 году он принял управление сборной России, поначалу покинув пост в «Ростове», но после отстранения России от участия в международных соревнованиях стал совмещать посты.

Новым наставником ростовчан стал помощник Карпина испанец Джонатан Альба. В первом матче после возобновления чемпионата России «Ростов» сыграл вничью с «Динамо». Встреча, которая состоялась на стадионе «Ростов Арена», завершилась со счетом 1:1. «Бело-голубых» вперед вывел Даниил Фомин на 77-й минуте, а на 82-й минуте Мохаммад Мохеби восстановил равновесие.