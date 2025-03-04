В «Пари НН» подвели итог приглашения на сборы медиафутболиста из «Амкала»

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов подвел итог приглашения на зимние сборы команды футболиста медийной команды «Амкал» Василия Маврина. Игрок провёл в клубе РПЛ около недели и даже появился на поле в одном из товарищеских матчей. Однако Удальцов подчеркнул, шансов закрепиться в «Пари НН» у Маврина было мало — это понимали все.

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