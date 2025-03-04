Смородская: «Динамо» придется тяжело без Тюкавина, его некем заменить

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская заявила «Матч ТВ», что столичному «Динамо» будет сложно заменить получившего травму форварда Константина Тюкавина.

© ФК «Динамо»

Тюкавин получил повреждение 2 марта в матче 19 тура РПЛ с «Ростовом» (1:1). В понедельник «Динамо» сообщило, что у футболиста субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена, он пропустит около шести месяцев.

— Травма Тюкавина — большая потеря для «Динамо». Без него команде будет тяжело. Возможно, я ошибаюсь, но, мне кажется, Константина некем заменить в команде.

— Многие считают, что для Тюкавина эта травма станет непростым психологическим испытанием.

— В последнее время часто бывают «кресты». По этому поводу проводятся целые исследования. Вопрос в том, что делается не так, ведь рост травм крестообразных связок очевиден. Сейчас ищут причины и думают, как победить эту тенденцию. Психологически (такая травма) это очень непросто, потому что выбываешь надолго, а еще это больно. Желаю Константину вернуться на прежний уровень, все перенести, чтобы все у него было хорошо, — сказала Смородская «Матч ТВ».

Тюкавин в текущем сезоне провел 19 матчей в РПЛ, забил семь мячей и отдал две голевые передачи.

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