Мостовой о лицензии категории А: «Не могу работать главным – 30 лет играл в футбол, а потом вот такое отношение. А какой-нибудь Абаскаль может, который вообще не играл. Ужас, несправедливо»
Александр Мостовой недоволен, что не может работать главным тренером в Мир РПЛ.
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России завершил обучение на тренера и получил лицензию УЕФА категории А.
«Мы пока не можем работать на посту главного тренера, эта лицензия не позволяет. Она дает возможность быть в штабе. Нужна лицензия PRO, чтобы быть главным.
30 лет играл в футбол, а потом к тебе вот такое отношение. А какой-нибудь Абаскаль может, который вообще в футбол не играл (смеется). Ужас, несправедливо», – сказал Мостовой.