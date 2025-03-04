Ветеран «Спартака» рассказал, когда Солари и Гарсия станут игроками основы

Новичкам московского «Спартака» Пабло Солари и Ливаю Гарсии необходимо зарабатывать место в стартовом составе через конкуренцию. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист и тренер красно-белых Валерий Гладилин.

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«Они станут игроками основы, когда придет время, через конкуренцию. Это футболисты хорошего класса, которые уже знают, как добиваться результата, выигрывали трофеи. Это усиление. Но, естественно, они должны быть в полном порядке. У них конкуренты — играющие и сильные. Когда нет конкуренции, уровень футбола начинает падать. А здесь видно, что будет большая конкуренция — это хорошо», — считает Гладилин.

«Спартак» в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) дома победил «Оренбург» со счетом 2:0. Голами в составе москвичей отметились Манфред Угальде и дебютировавший за красно-белых Пабло Солари. Также на замену вышел и второй новичок хозяев — Ливай Гарсия.

На данный момент «Спартак» набрал 40 очков — столько же, сколько «Краснодар» и «Зенит». Следующим соперником подопечных Деяна Станковича будет «Рубин», этот матч состоится в Казани 9 марта.