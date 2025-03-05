«Монако» объявил о продлении контракта с Минамино

Японский нападающий Такуми Минамино продлил контракт с французским «Монако». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Монако» рад объявить о продлении контракта Такуми Минамино ещё на один сезон. Японский атакующий полузащитник (30 лет) теперь связан контрактными обязательствами с клубом до июня 2027 года», — написано в сообщении клуба.

В текущем сезоне французской Лиги 1 30-летний Такуми Минамино провёл 21 матч, забил три мяча и оформил три голевые передачи. Также на его счету девять игр, три гола и одна результативная передача в Лиге чемпионов. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 15 млн.