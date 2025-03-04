Радимов раскритиковал игру «Динамо»

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов оценил игру московского «Динамо» в матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом». Встреча завершилась со счётом 1:1. Радимов подверг критике игру бело-голубых, назвав её «безобразием». По мнению эксперта, «Динамо» абсолютно не готово к сезоне физически.

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