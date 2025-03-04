Журавель раскрыл позицию Галицкого по трансферам «Краснодара»

Известный российский журналист и комментатор Тимур Журавель рассказал о вовлечённости владельца «Краснодара» Сергея Галицкого в жизнь команды на прошедших учебно-тренировочных сборах, а также раскрыл позицию главы «быков» по трансферам.

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