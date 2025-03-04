Антони хочет остаться в «Бетисе» еще на год. У вингера «МЮ» 3+2 в 7 матчах за испанский клуб
Антони хочет остаться в «Бетисе» еще на год.
25-летний вингер выступает за испанский клуб на правах аренды из «Манчестер Юнайтед». Срок соглашения истекает в конце сезона, право выкупа не предусмотрено.
Бразилец провел за «Бетис» семь матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи.
«На днях Антони сказал мне, что хочет остаться еще на год. Он счастлив здесь и был удивлен условиями, которые мы предоставили ему, чтобы он освоился в городе после приезда», – сказал генеральный директор «Бетиса» Рамон Аларкон в эфире программы El Pelotazo.