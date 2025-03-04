Антони хочет остаться в «Бетисе» еще на год.

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25-летний вингер выступает за испанский клуб на правах аренды из «Манчестер Юнайтед». Срок соглашения истекает в конце сезона, право выкупа не предусмотрено.

Бразилец провел за «Бетис» семь матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи.