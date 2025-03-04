Массимо Каррера готов возглавить клуб ФНЛ

Массимо Каррера заявил, что готов работать в Мелбет Первой лиге.

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60-летний специалист находится без клуба после увольнения из «Асколи» в сентябре 2024 года. Каррера становился чемпионом России со «Спартаком» в сезоне-2016/17.