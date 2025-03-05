Арбитр признал ошибку в эпизоде с Лаксальтом и Черниковым в 6‑м туре РПЛ

Российский арбитр Сергей Карасев в интервью «Матч ТВ» признал, что ошибся в эпизоде матча «Динамо» и «Краснодара» в 6‑м туре МИР РПЛ.

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«Динамо» в 6‑м туре РПЛ проиграло дома «Краснодару» со счетом 0:1. На 87‑й минуте матча Александр Черников в своей штрафной боролся против Диего Лаксальта, в результате чего динамовец оказался на газоне. Главный арбитр матча Карасев момент проигнорировал, судья VAR Сергей Иванов не стал вмешиваться в эпизод. Позже ЭСК РФС признала ошибку Карасева в этом эпизоде.

— Как вы видели эпизод с Лаксальтом и Черниковым?

— Я бы не хотел углубляться, потому что всегда признаю ошибки. И делал это несколько раз публично. По поводу этих эпизодов просто — я расценил их неверно.

— Но ведь важно не просто признать ошибку, а понять, почему она произошла. Вы нашли ответ на этот вопрос?

— Конечно, нашел. Это чисто судейское, ничего больше. Иногда судьи оценивают эпизод со своей позиции, с определенного угла. Проще всего оценивать, сидя в кресле и смотря картину. Я могу прийти после игры, посмотреть повтор и понять, что да, я ошибся.

— То есть с вашей позиции эпизод не выглядел таким очевидным?

— Да. Было несколько нюансов в тот момент на поле, поэтому я посчитал, что всё было по‑футбольному. А в итоге… Конечно, я ошибся. На следующий день утром пересмотрел и всё понял, — сказал Карасев «Матч ТВ».

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