В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются «ПСВ Эйндховен» и «Арсенал». Встреча проходит на стадионе «Филипс» в Нидерландах. Игру обслуживает испанская бригада арбитров, которую возглавляет Хесус Хиль Мансано. На момент написания новости счёт в матче 4:1 в пользу «Арсенала». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 47-й минуте полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор забил четвёртый мяч своей команды.

Напомним, ПСВ завершил общий этап Лиги чемпионов на 14-м месте в турнирной таблице. «Арсенал» занял третью строчку. Ответный матч 1/8 финала между ПСВ и «Арсеналом» состоится 12 марта и пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.