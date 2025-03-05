Тренер «Ливерпуля»: сегодня ПСЖ лучше, чем был год назад

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о силе французского «ПСЖ» в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Игра между «Ливерпулем» и «ПСЖ» пройдёт сегодня, 5 марта. Встречу примет стадион «Парк де Пренс», стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

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