Канчельскис обвинил РПЛ и РФС в травме Тюкавина

Бывший полузащитник сборной России и России и московского «Динамо» Андрей Канчельскис поделился мнением о травме крестообразной связки форварда бело-голубых Константина Тюкавина, которую он получил в матче 19-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

© Спорт день за днем

По предварительным данным, форвард пропустит полгода.

«Не знаю, руководителей нашего футбола. Как можно давать играть в такую морозную погоду? Если бы мы играли в адекватную погоду с нормальной температурой, Костя бы не получил эту травму», — приводит слова Канчельскиса «Советский Спорт».

В нынешнем сезоне 22-летний Тюкавин провел 22 матча, забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи. Контракт игрока с бело-голубыми рассчитан до конца июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 16 млн евро.

После 19 туров чемпионата России «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 36 очков.

8 марта москвичи сыграют против махачкалинского «Динамо». Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 19:30 по московскому времени.