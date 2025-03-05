"Реал" обыграл "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Гол Браима Диаса стал победным для мадридского "Реала" в матче против "Атлетико" - 2:1.

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В центральном матче вторника в 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде встречались "Реал" и "Атлетико". В этом сезоне в чемпионате Испании соперники провели два матча и оба завершились с одинаковым счетом 1:1.

Безусловно, статус фаворита в этой паре у действующих победителей Лиги чемпионов. Пусть "Реал" был своей бледной тенью в общем раунде, но в плей-офф он уже успел уверенно разобраться с "Манчестер Сити". Да, английский клуб в этом сезоне далеко не тот, которым был раньше, но все равно победа получилась очень уверенной.

Накануне матча с "Атлетико" наставник "Реала" Карло Анчелотти напомнил, что игры с "Атлетико" всегда складываются крайне непросто. И итальянец испытывает глубокую симпатию к наставнику соперника Диего Симеоне.

"Мы знаем, что это будет равный матч, и чувствуем, что все решится в ответной встрече. Мы не можем думать о том, чтобы завтра обеспечить себе большое преимущество. Это невозможно, потому что наш соперник показывает очень хорошую игру, и это противостояние будет близким до самого конца", - отметил Анчелотти.

Его визави также отдал дань уважения сопернику, отметив, что в любом случае испанская команда выйдет в четвертьфинал.

"Я подхожу к этому противостоянию с большим энтузиазмом, словно это мой первый матч в "Атлетико". Моя цель - вывести клуб на новый важный виток развития в Европе. Я с большим уважением отношусь к истории и ценностям этого клуба", - заявил Симеоне перед матчем.

Аргентинец добавил, что в противостоянии таких команд все может решить любая мелочь.

Начало встречи стало немного обескураживающим для "Атлетико". Уже на четвертой минуте Родриго совершил стремительное ускорение на правом фланге атаки, обыграл соперника и из пределов штрафной точным ударом отправил мяч в дальний угол.

Теперь уже гостям нужно было раскрываться, а этого команда Симеоне не очень любит. И "Реал" смог создать еще парочку моментов, но до точного удара дело так и не дошло.

Мадридцы ближе к середине первого тайма постепенно наладили игру и наконец-то добрались до ворот "Реала". И на 32-й минуте Хулиан Альварес почти с угла штрафной красиво закрутил мяч в дальний угол!

После перерыва активнее играли уже футболисты "Атлетико". Но "Реал" доказал, что умеет использовать свои моменты на сто процентов. На 55-й минуте Браим Диас финтами раскидал двух соперников в штрафной и неотразимо пробил.

Почти сразу гости ответили ударом Антуана Гризманна в дальний угол, но Тибо Куртуа своих партнеров выручил.

В оставшееся время "Атлетико" пытался найти варианты, как сравнять счет, но в этом не преуспел. "Реал" имел пару возможностей сделать счет более комфортным, но реализовать их не смог.

В других матчах дня лондонский "Арсенал" на выезде вдоволь покуражился в матче против ПСВ - 7:1. Голами у победителей отметились: Мартин Эдегор, оформивший дубль, а также Юрриен Тимбер, Итан Нванери, Микель Мерино, Леандро Троссар и Риккардо Калафьори. У клуба из Нидерландов отличился Ноа Ланг.

Дортмундская "Боруссия" дома не сумела победить французский "Лилль" - 1:1. На гол Карима Адейеми гости ответили точным ударом Хаукона-Арнара Харальдссона.

Другой представитель Англии "Астон Вилла" также в гостях победил бельгийский "Брюгге" - 3:1. Успех бирмингемцам принесли точные удары Леона Бэйли, Марко Асенсио и автогол Брандона Мехеле. У проигравших отличился Максим Де Кейпер.

Ответные матчи пройдут 12 марта.