«Реал» и «Атлетико» обменялись шедевральными голами в Лиге чемпионов

Несмотря на победу команды Анчелотти, интрига жива!

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Первый раунд мадридского дерби остался за «Реалом». Действующий победитель Лиги чемпионов обыграл «Атлетико» на «Сантьяго Бернабеу».

«Реал» в отсутствие дисквалифицированного Беллингема сохранил схему 4-4-2, а англичанина заменил по позиции Диас. Впрочем, при владении Винисиус Жуниор зачастую занимал широкую позицию на левом фланге (Браим смещался в полуфланг), а справа ширину по максимуму создавал Родриго. Таким образом команда Карло Анчелотти растягивала оборону «Атлетико». Оружием «Реала» в атаке стали изоляции Родриго – бразилец оставался один в один с Галаном и переигрывал левого защитника «Атлетико». За счёт этого хозяева забили быстрый гол уже на четвёртой минуте. Вальверде сделал классную разрезающую передачу а-ля Модрич, Родриго нырнул за спину Галана, ушёл с мячом в центр штрафной и нанёс обводящий удар на средней высоте.

Вскоре этот приём мог сработать ещё раз, когда бразильский вингер убегал от своего оппонента и упал в штрафной после единоборства с Галаном. Пенальти? Судья Тюрпен сказал «нет». Пожалуй, с ним можно согласиться – очевидного фола со стороны защитника «Атлетико» не было. Дальше «Реал» в целом контролировал игру, хотя команда Диего Симеоне в любой момент грозилась выстрелить контратакой. Пару раз Вальверде снимал мяч с ноги готовившегося поразить ворота соперника.

«Атлетико» выстраивался при владении 3-2-5 и эпизодами бодрил, как утренний кофе. Был крепким и горячим. «Сливочные» тоже нравились. Но главное – вместе с кофе со сливками подавалось то, что утоляло голод болельщика – красивейшие голы! Какой шедевр сотворил на исходе получаса матча Альварес! Форвард «Атлетико» ловко разобрался один в один с Камавинга и забил от штанги. Это был первый удар в створ у команды Симеоне. Тут и Галан наконец сыграл полезно – увёл Вальверде, который не страховал Камавинга.

Интересно, что по статистике касаний в чужой штрафной к перерыву получилась практически ничья (7:6). Мбаппе на сей раз не геройствовал. В первом тайме француз только однажды встретился с мячом в штрафной «Атлетико», да и в том моменте всё закончилось неудачным дриблингом.

Вечер шедевров продолжил вскоре после перерыва Диас. «Атлетико», как ни странно, не проиграл по владению, но уступил «Реалу» по количеству гениев в составе, способных решать эпизоды благодаря индивидуальному мастерству. На 55-й минуте Браим придумал комбинацию в левом полуфланге и сам же завершил её, убрав ловким финтом в штрафной Хименеса. Покатил мяч под дальнюю штангу.

При счёте 2:1 «Реал» взял мяч под свой контроль, заставляя игроков «Атлетико» бегать за ним и тратить энергию. Несмотря на то что команде Симеоне требовалось отыгрываться, аргентинский тренер внезапно убрал Гризманна и выпустил вместо него третьего центрального защитника. Судя по всему, чувствовал, что «Атлетико» в этот отрезок игры скорее пропустит третий, нежели спасёт ничью. Всё-таки впереди ещё домашний матч, где будет больше шансов.

Последние 15-20 минут получились спокойными. Огонь в дерби погасили как решение Симеоне сделать ставку на оборону в концовке, так и нежелание «Реала» рисковать, имея преимущество в один гол. Разве что в компенсированное время хозяева поймали шанс, но Мбаппе не сумел вырезать точную передачу Винисиусу на пустые ворота. Это был не день Килиана.

В итоге «Реал» в два раза перебил «Атлетико» – 13:6 (удары в створ – 7:2, из штрафной – 7:5). И голов у хозяев в два раза больше. Однако интрига ещё жива – что-то команды оставили на сладкое в ответной встрече через восемь дней.