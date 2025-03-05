Игрок «Оренбурга» Татаев оценил качества Угальде

Защитник «Оренбурга» Алексей Татаев высказался о нападающем московского «Спартака» Манфреде Угальде. В воскресенье, 2 марта, «Оренбург» сыграл со «Спартаком» (0:2) в выездном матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Угальде хорошенький. Один эпизод не понравился. Я думаю, судья мог обратить внимание. Он ударил меня невзначай по лицу. Такое нужно смотреть всегда. Но он хороший футболист, удачи ему!» — сказал Татаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

22-летний Манфред Угальде возглавляет рейтинг бомбардиров чемпионата России. Нападающий «Спартака» забил 16 мячей за 19 матчей.