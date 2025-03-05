Как Салах стал лучшим футболистом мира в 32 года

Трансформация, рекорды, борьба за «Золотой мяч» и контракт с «Ливерпулем». Подробно о человеке, ставшем лучшей версией себя.

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«Ливерпуль» мчится к чемпионскому титулу, и не может быть сомнений, кто в этой команде главный игрок. Статистика Мохамеда Салаха впечатляет. Он одновременно и лучший бомбардир, и лучший ассистент сезона. Причём не только в «Ливерпуле», но и во всей АПЛ. Редкое явление, когда один и тот же человек лидирует и по забитым мячам, и по голевым передачам.

В этом сезоне АПЛ у Салаха 25+17 по системе «гол+пас». Если взять топ-5 лиги Европы, отрыв внушительный:

42 (25+17) — Салах («Ливерпуль»)

28 (21+7) — Кейн («Бавария»)

25 (21+4) — Ретеги («Аталанта»)

24 (19+5) — Исак («Ньюкасл»)

24 (15+9) — Мармуш («Айнтрахт»/«Сити»).

Мощнейший оверперформанс как со стороны Салаха, так и со стороны его одноклубников. По ожидаемым голам (xG) у египтянина лишь 20,1, а по ожидаемым ассистам (xA) — 10,9. Но вся эта статистика лежит на поверхности. Давайте разбираться, что же стоит за диким сезоном футболиста «Ливерпуля».

«Холанд — нападающий, так что его жизнь чуть проще. Вингеру добиваться таких рекордов намного сложнее. Каждый вингер вам это подтвердит».

Трансформация Салаха: хуже скорость, больше подыгрыша и меньше предсказуемости

Второе дыхание, третья молодость, 10-е перерождение… Эпитеты в отношении Салаха во многом сводятся к его прогрессу вопреки возрасту. Обычно футболисты после 32 лет начинают затухать, а вингер «Ливерпуля» показывает лучший футбол в карьере.

Автор The Athletic Саймон Хьюз — один из наиболее близких к египтянину людей. У журналиста пару месяцев назад вышла книга «В погоне за Салахом: Биография». В ней есть несколько интересных деталей. Например, о конфликте с Мане и о том, что в плане тактики египтянин больше узнал не от Клоппа, а от Спаллетти в «Роме». А заканчивается книга шуткой, что нападающий по ночам пересматривает даже товарищеские матчи в поисках нюансов, где мог бы прибавить. По словам автора книги, он её закончил именно так, чтобы продемонстрировать стремление Салаха к самосовершенствованию.

В его социальных сетях достаточно однотипные кадры: игры, тренировки, семья. Рутина, короче говоря. Салах не был замечен на скандальных тусовках, как, например, Рашфорд или Уокер. Египтянин тихо живёт в Чешире с женой, двумя дочками и их кошками. По словам Салаха, он увлекается шахматами и йогой, а медитирует почти каждый день. Размеренный ритм жизни способствует прогрессу. Скорость к 32 годам падает, однако футболист прибавляет в других аспектах. Вместо того чтобы убегать на пространстве, он стал больше ассистировать партнёрам. Это как раз то, из-за чего у него были натянутые отношения с Мане.

Ещё в прошлом сезоне главный тренер «Ливерпуля» Клопп сказал: «Каждый год в его арсенале появляется что-то новое». Если раньше все понимали манёвр Салаха — убежать по правому флангу, сместиться в центр и примерно с линии штрафной пробить в дальнюю девятку, то теперь вингер регулярно вырезает ассисты. И внутренней, и внешней стороной стопы. Теперь партнёры по команде знают, что если хорошо откроются, то получат мяч.

Тут эпизод из матча 8-го тура этого сезона АПЛ. Салах имел несколько вариантов для обострения, но проигнорировал открывания Доминика Собослаи и Дарвина Нуньеса. Защитники «Челси» подняли линию обороны, чтобы оставить обоих в офсайде, однако египтянин поймал соперников на противоходе и выдал ассист на Кёртиса Джонса, который набегал вторым темпом. У того оказалось достаточно времени и пространства, чтобы и обработать мяч, и пробить. Гол оказался победным.

Ещё один важный нюанс. Тайминг рывка и понимание пространства — важнее, чем скорость. Прозвучит парадоксально, но в этом сезоне АПЛ Салах получает больше забросов вперёд (7,1 в среднем на 90 минут), чем в предыдущие сезоны, когда он был моложе. При этом вингера нельзя назвать предсказуемым. Он играет с поднятой головой и уже при начале атак видит свободные зоны, а не просто на автомате мчится вперёд. В матче с «Борнмутом» Салах заметил, сколько пространства открывается у Трента Александер-Арнольда, и подключил его. В результате защитник прошёл без сопротивления от штрафной до штрафной и выдал ассист на Луиса Диаса. Формально Мохамед остался без результативного действия и в этой атаке отметился лишь пасом назад, но по факту это было ключевое решение, которое сохранило остроту атаки.

И дело не только в нападении, но и в обороне. «Ливерпуль» вообще уникальная команда, у которой плеймейкер находится на правом фланге защиты. Подключения и передачи Трента — одно из главных оружий команды. Обратной стороной оказываются регулярные провалы англичанина в обороне. Ему и за спину закидывают стабильно, и один в один его обыгрывают раз за разом (недавно Жереми Доку это сделал 11 раз за матч, установив рекорд АПЛ).

Роль Салаха оказывается заметной и в игре без мяча. Вингер при позиционной обороне регулярно опускается к своей штрафной, страхуя Трента. Это уже во многом стандартная ситуация, когда Александер-Арнольд играет по сопернику, а в одном-двух метрах от него дежурит Салах. Как правило, он не даёт сопернику смещаться в центр, провоцируя его обыгрывать в бровку.

Форма Салаха — это то, о чём нужно говорить отдельно. Кубики пресса на животе впечатляют, но важнее доступность футболиста. 28 туров в АПЛ — 28 матчей в основе. Прошедшим летом «Ливерпуль» совершил лишь один трансфер — купил Федерико Кьезу, который стал запасным правым вингером. Дублёр Салаха отыграл в этом чемпионате Англии суммарно 25 минут (трижды выходил на поле во втором тайме). Физическое состояние — основа, благодаря которой стал возможен этот перформанс.

Важно: у Салаха летний цикл подготовки к сезону не был смазан из-за чемпионата Европы или Кубка Америки, как это получилось у многих других топ-футболистов. Египтянин отыграл летом лишь два матча за сборную. Оба — сразу после окончания клубного сезона (6 и 10 июня). В то время как Евро-2024 и Кубок Америки завершились 14 июля. То есть на 34 дня позже.

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В АПЛ играть ещё почти три месяца, однако Салах уже установил несколько рекордов сезона.

15 голов на выезде — это рекорд «Ливерпуля» за сезон АПЛ. Раньше по этому показателю лидировал Луис Суарес с 14 забитыми мячами.

В этом чемпионате у Салаха в гостевых матчах набралось уже 22 результативных действия (15 голов и семь ассистов). Так много ещё не было ни у кого. Ранее рекорд принадлежал Энди Коулу – 21 (13+8) в сезоне-1993/1994.

Салах установил рекорд «Ливерпуля» по ассистам за один сезон АПЛ. На счету вингера их 17. Предыдущим рекордсменом «Ливерпуля» был Стив Макманаман с 15 голевыми передачами в сезоне-1995/1996.

Салах стал первым футболистом в истории, который делал 40+ результативных действий в двух разных розыгрышах АПЛ (в сезонах-2017/2018 и 2024/2025).

Opta обнаружила весьма забавный рекорд: Салах забивал в каждом субботнем матче в этом сезоне АПЛ. 11 матчей подряд — рекорд за всю историю турнира, если брать любой день недели.

Салах — первый футболист в истории АПЛ, который забил и отдал голевую передачу в обоих матчах с действующим чемпионом.

Есть и несколько рекордов, которые Салах ещё попробует побить в этом сезоне. Первые два – с большой вероятностью.

Сейчас у вингера 17 голевых передач. Рекорд за сезон принадлежит Тьерри Анри и Кевину Де Брёйне (по 20 ассистов). У египтянина 10 туров, чтобы отдать ещё четыре голевые.

Больше всего результативных действий за сезон АПЛ было у Алана Ширера и Энди Коула — 47 (у обоих по 34 гола и 13 ассистов). Они отличались в то время, когда в АПЛ было 42 тура. Салах близок к тому, чтобы обойти их даже при 38 турах в современном чемпионате Англии. Сейчас у египтянина 42 результативных действия — нужно ещё шесть.

Больше всего голов за сезон АПЛ — у Холанда. Два года назад он забил 36 мячей. Чтобы побить этот рекорд, Салаху нужно забить 12 мячей за 10 оставшихся туров. Тут уже сложновато. Даже с учётом того, что он штатный пенальтист.

А вот рекорд, который Салах явно не побьёт никогда — это количество голов за «Ливерпуль». Достижение наверняка останется за Ианом Рашем, который забил 346 мячей в 660 матчей. Сейчас у Салаха 241 гол в 388 играх. Недавно его спросили про рекорд Раша, египтянин пошутил: «Я не понимаю, как он столько забил. Наверное, тогда играли семь на семь, а не 11 на 11».

«Золотой мяч»: котировки букмекеров, конкуренты Салаха, значимость турниров

И букмекеры, и спортивные СМИ сходятся в том, что Салах идёт фаворитом в борьбе за звание лучшего игрока в мире за сезон-2024/2025. Издание Goal регулярно обновляет список претендентов, и вингер «Ливерпуля» раз за разом остаётся на первом месте — меняется лишь порядок его преследователей. Например, в последней версии рейтинга на второе место поднялся Килиан Мбаппе. Если взять свежие коэффициенты букмекеров, William Hill даёт 11 к 10 на победу Салаха в этой премии. То есть 52,4% вероятности. Ещё в топ-5 находятся Мбаппе (25%), Винисиус Жуниор (9,1%), Рафинья (6,7%) и Вирджил ван Дейк (4,8%).

Ключевым фактором наверняка станут титулы. Можно сказать, что победа «Ливерпуля» в АПЛ — это лишь вопрос времени. Кроме того, команда Слота вышла в финал Кубка лиги, где встретится 16 марта с «Ньюкаслом», у которого не сыграют Энтони Гордон из-за дисквалификации и, возможно, Александер Исак из-за травмы.

Ключевой вопрос в том, кто выиграет Лигу чемпионов. 13 из последних 18 обладателей «Золотого мяча» в том же году выигрывали Лигу чемпионов или чемпионат мира. В какой-то степени для Салаха плюс, что в этом сезоне нет ЧМ. Египет на чемпионатах мира не то что из группы никогда не выходил, но даже не выиграл ни одного матча (участвовал трижды: в 1934, 1990 и 2018 годах). С другой стороны, на этот раз состоится клубный чемпионат мира, на котором «Ливерпуля» не будет (от Англии там участвуют «Сити» и «Челси» как победители Лиги чемпионов за предыдущие четыре сезона).

Первым африканцем, который забрал «Золотой мяч», был Джордж Веа в 1995-м. И, собственно, единственным на сегодня. Он тогда обошёл Яри Литманена и Юргена Клинсмана. Ну а единственным футболистом «Ливерпуля», бравшим «Золотой мяч», пока остаётся Майкл Оуэн. В 2001-м англичанин обошёл Рауля и Оливера Кана.

Контракт Салаха: запоздалые переговоры, срок нового соглашения, интерес из Саудовской Аравии

Ситуация абсурдная. Соглашение Салаха с «Ливерпулем» заканчивается через три месяца. Обычно с важными футболистами контракт продлевают заранее. А с главным игроком в команде — тем более. Как мы понимаем по схожей ситуации с ван Дейком и Трентом, проблема в значительной степени на стороне руководства клуба. Возможно, оно считает, что 32-летний футболист стареет и скоро перестанет показывать такой уровень игры. Только вот спада у Салаха пока не видно. Как пошутил Слот, чем лучше играет египтянин, тем сложнее продлить его соглашение. Звучит забавно, но в каком-то смысле результативность Салаха действительно усложняет подписание нового контракта.

В нормальной ситуации контракт был бы продлён примерно за полтора года. К лету 2024-го остался лишь год, и ситуация стала напряжённой, обильно обсуждалась в СМИ. Уже тогда это воспринималось как проблема клуба. В конце ноября после очередного удачного матча (дубль в ворота «Саутгемптона») Салах ответил на вопросы журналистов на выходе со стадиона «Сент-Мэри». Само собой, последовал вопрос и про контракт. Вингер сказал, что ему до сих пор не предложили новое соглашение и что его это разочаровывает. Та новость шокировала, потому что начиналась зима, а переговоры ещё даже не начались. При большом желании можно говорить, что футболист публично выбивает себе контракт, однако при этом куда больше удивляет медлительность клуба. Красноречивая реакция фанатов: «Он стреляет из лука — теперь дайте Мо его бабло».

Ближе к Новому году переговоры стартовали, но пока ни к чему не привели. Салах уже имеет право общаться с другими клубами. Спрос на него очевиден — и из-за уровня игры, и из-за того, что он станет свободным агентом. То есть новому клубу не придётся ничего платить «Ливерпулю» за переход футболиста. Салах как мусульманин особенно привлекателен для клубов из Саудовской Аравии, которые уже продемонстрировали свой интерес.

Летом Салаху исполняется 33 года. Обычно в таком возрасте футболисты заинтересованы в заключении последнего крупного контракта. И желательно не на год, а на два или три. Как правило, в таких ситуациях более длинная сделка — в интересах футболиста. Клубу было бы удобнее посмотреть, в каком состоянии будет игрок в следующем году, и, исходя из этого, решать вопрос продления. Однако Салах при переговорах с «Ливерпулем» не настаивает на длинном контракте. По информации The Athletic, египтянин готов к продлению соглашения лишь на один год, однако при этом его раздражает, как клуб ведёт переговоры. И его вполне можно понять – если учесть вклад футболиста в успехи команды.