Денисов рассказал, как ему угрожали криминалом в детском футболе

Известный российский экс-футболист Игорь Денисов, ныне работающий детским тренером, рассказал о неоднозначной ситуации в юношеской команде. Родители одного из игроков угрожали ему криминальными авторитетами.

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— Ты пришёл в детский футбол, ты в нём не разочаровался, так же как и в профессиональном?

— В одно время жене говорил, что здесь, по-моему, грязи ещё больше, чем в большом футболе. В большом футболе лично меня никто криминальными авторитетами не запугивал, это как минимум. Один из самых таких интересных моментов. Мне звонит папа одного игрока, который у меня сидел на замене. По мне слабый ребенок. Я всегда откровенно говорю. Я ему в глаза это говорю.

Звонит сначала его мама, этого игрока, и говорит: «Почему, Игорь Владимирович, ты не ставишь моего сына?» Я говорю: «Я разберусь с вашим сыном один на один, и он всё знает». «Ты нам развалил команду, ты привёз каких-то там», тому подобное, там столько слов мне. Я говорю: «Слушайте, женщина, давайте мы не будем лезть в мою работу. Это мой выбор, я отвечаю за результат». Я повесил трубку, пришёл к мальчику, я говорю: «С сегодняшнего дня ты отстранён. Вот, потому что позвонила твоя мама, наговорила мне, мягко скажем, некрасивых слов».

Прошло три недели, звонит папа. И говорит: «Ты при всей команде обозвал мою жену плешивой и психичкой». Я говорю: «Чё?» «Если ты не извинишься перед ней, к тебе приедет Шарко Молодой, есть такой криминальный авторитет. И тебе [конец]». Прямо так говорит. «Ты обидел мою жену». Я говорю: «Вы вообще мне задаёте такой вопрос, как я могу перед детьми назвать вашу жену плешивой? Представляете, плешивая истеричка. Я такого слова-то не знаю, что такое плешивая».

Они начали разбираться. Потом папа берёт телефон и говорит, что давайте закончим этот балаган. Они всё выдумали из-за того, что им было обидно, из-за того, что сына отчислили. Не отчислили, а посадили на замену. Вот такое есть в детском футболе сплошь и рядом. У меня такая была первая ситуация, — сказал Денисов в видео на YouTube-канале блогера и журналиста Вити Кравченко.