Мовсисян: РПЛ была в топ-6 лучших лиг мира, но политика разрушает это

Экс-нападающий московского «Спартака» Юра Мовсисян высказался об уровне Российской Премьер-Лиги. По его словам, ранее чемпионат России входил в шестёрку сильнейших футбольных лиг планеты. Однако сейчас уровень РПЛ упал, на это повлияла политика.

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