Рахимов высказался о предстоящем матче «Рубина» против «Спартака»
Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Спартака» в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Очень важно, чтобы мы не выпадали из игры, достаточно быстро реагировали на многие эпизоды и, естественно, нужно постараться уменьшить количество брака. Понимаем, что соперник очень сильный, это претендент [на титул], о котором все говорят, и он может составить конкуренцию «Зениту». Но с любым соперником можно играть», – приводит слова Рахимова «Матч ТВ».
Матч «Рубин» – «Спартак» пройдет в Казани 9 марта, начало запланировано на 19:30 по московскому времени.
«Спартак» в первом туре после зимней паузы в РПЛ обыграл «Оренбург» (2:0), продлив победную серию в турнире до семи матчей подряд с общим счетом 21:2. Свое последнее поражение красно-белые потерпели 19 октября в игре с «Краснодаром» (0:2). Московский клуб догнал в турнирной таблице «Зенит» и «Краснодар», у всех трех клубов в активе по 40 очков.
«Рубин» в 19-м туре чемпионата России уступил «Ахмату» (1:2). Казанский клуб с 26 очками занимает восьмое место в турнирной таблице.