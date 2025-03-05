Тульский «Арсенал» прокомментировал информацию о задержке выплаты зарплат

Тульский «Арсенал» назвал неверной информацию о задержке выплаты зарплат футболистам за 2,5 месяца.

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Ранее «Чемпионат» сообщал, что в «Арсенале» не выплачивают зарплату игрокам в течение двух с половиной месяцев.

— Информация, появившаяся сегодня в прессе о задержках зарплаты за 2,5 месяца, не соответствует действительности. Краткосрочное несоответствие запланированному графику выплат возникло из‑за определенных юридических трудностей у одного из наших партнеров. Данная ситуация разрешена, — говорится в сообщении в Telegram‑канале тульского клуба.

«Арсенал» набрал 30 очков и занимает девятое место в таблице Первой лиги.

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