Позорище в 1/8 финала ЛЧ. «Арсенал» устроил исторический разгром

Выиграли у ПСВ в гостях 7:1!

Обычно команды проходят в 1/4 финала по результатам двухматчевого противостояния. «Арсенал» нарушил этот принцип и фактически прошёл дальше по результатам лишь одной игры. Причём выездной.

Первый тайм получился крайне богатым на события. Прежде всего не очень понятно, как «Арсенал» остался без пенальти. Эдегор в штрафной уже замахивался, когда ему попали по бьющей ноге. В результате удар по мячу не получился. Удивило, что VAR не вмешался в этом эпизоде. С другой стороны, главный арбитр явно пожалел защитника «Арсенала» Льюиса-Скелли, который, имея предупреждение, жёстко срубил соперника на фланге. Точно так же удивительно, почему обошлось без второй жёлтой.

ПСВ мог открывать счёт на 16-й минуте, но Сайбари с семи метров угодил в крестовину. «Арсенал» моментально же ответил. Причём сразу тремя голами за 13 минут. Сначала нидерландец Тимбер на дальней штанге выпрыгнул выше соперника и головой замкнул навес. Через три минуты прострел 18-летнего Льюиса-Скелли замкнул 17-летний Нванери, который вошёл в число трёх самых юных авторов голов в плей-офф Лиги чемпионов (моложе были только Боян Кркич и Джуд Беллингем).

А ещё через 10 минут отличился Мерино. Испанский полузащитник снова вынужденно вышел на позиции центрального нападающего. И ему очень помог Фламинго, который не попал по мячу, оставив его испанцу прямо на углу вратарской. На табло был счёт 3:0 уже к 31-й минуте. В этот момент казалось, что закрыт вопрос не только по победителю матча, но и по выходу в 1/4 финала. Однако напрячься гостям ещё пришлось.

В конце первого тайма ПСВ отыграл один мяч. Парти сфолил в своей штрафной, а Ланг пробил пенальти так уверенно, что Райя даже не стал прыгать. После этого у хозяев была ещё пара хороших моментов. Если бы счёт стал 3:2, то в этой паре ещё было бы ничего не ясно. Однако начался второй тайм – и все вопросы быстро испарились. Сразу после перерыва не прошло и трёх минут, как «Арсенал» забил ещё дважды – на 47-й и 48-й минутах.

Сначала Эдегор добил в практически пустые ворота. А через 99 секунд уже Троссард исполнил изящный черпачок, перекинув вратаря. После этого ПСВ уже не смог прийти в себя. Дальше «Арсенал» уже контролировал на поле всё, что только можно, перекатывая мяч. И в этой ситуации всё равно оставался ближе к очередному голу, чем соперник. Собственно, так «Арсенал» забил и шестой. Эдегор выстрелил из-за штрафной – мяч пошёл по центру ворот и без рикошета, но вратарь ПСВ почему-то не смог с ним справиться. При счёте 1:6 болельщики начали массово уходить со стадиона.

Такое поведение фанатов не принято хвалить, но, возможно, они поступили правильно, потому что под конец матча «Арсенал» забил седьмой мяч, что выглядело уже позорно. Ассист Эдегора – и Калафьори бережно покатил его в дальний уголочек. 7:1! Похоже, ответный матч можно не проводить. Результат, кстати, исторический – ещё никто не забивал семь голов на выезде в плей-офф Лиги чемпионов.