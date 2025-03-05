«Байер» Алонсо — ужас для «Баварии». Как из звезды Мюнхена Хаби стал ее головной болью

Испанец называл игру мюнхенцев «джазом», когда выступал за них.

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В прошлом году Хаби Алонсо оставил «Баварию» без чемпионского титула впервые за 12 лет, а теперь может выкинуть её из Лиги чемпионов. Между тем речь идёт о команде, к которой главный тренер «Байера» точно не равнодушен. Последние три года карьеры игрока баск провёл в Мюнхене и завоевал в футболке «Баварии» пять трофеев.

Хаби Алонсо перешёл в «Баварию» в конце августа 2014-го после пяти лет в «Реале». Тогда ему было почти 33 года, сумма трансфера составила всего € 9 млн. Последний сезон в Мадриде получился для центрального полузащитника не слишком удачным. Команда финишировала только третьей в Примере, а сам Хаби Алонсо пропустил первые 10 туров чемпионата Испании из-за перелома плюсневой кости и поучаствовал лишь в 26 матчах. Не повезло баску и в Лиге чемпионов. Если оба полуфинала с «Баварией» (1:0 дома и 4:0 в гостях) он отыграл полностью, то финал с «Атлетико» вынужден был смотреть как простой болельщик из-за дисквалификации.

Писали, что Хаби Алонсо не собирается продлевать контракт с «Реалом», тем не менее в январе 2014-го он заключил новый договор. Это позволило мадридцам не потерять полузащитника бесплатно. По сути, получился обмен Тони Крооса, проданного в Мадрид за € 25 млн, на Хаби Алонсо с доплатой. Учитывая, как сложилась карьера немца в Испании, более чем выгодный для «Реала». А для «Баварии» трансфер баска не был главным перед сезоном-2014/2015. Больше привлекал внимание переход свободным агентом Роберта Левандовского из дортмундской «Боруссии», а самой дорогой стала покупка Мехди Бенатиа у «Ромы» за € 28 млн. Поверить невозможно – этот защитник стоил дороже Крооса!

«Я ушёл не из-за того, что Кроос перешёл в «Реал», – объяснял свой трансфер Хаби Алонсо. – Мадридцы сделали отличное приобретение. Мы бы оба проводили много времени на поле. Решение не было принято спонтанно – я всё взвесил и всё обдумал. Интерес со стороны «Баварии» появился за две недели до трансфера. И после 10-й победы «Реала» в Лиге чемпионов я решил, что мне нужен новый старт. «Реал» не хотел расставаться со мной. Это мой выбор. В клубе со мной не согласились, но поняли. После победы в Лиге чемпионов гора свалилась с наших плеч, и мне были необходимы изменения. Переход в «Баварию» был наилучшим вариантом. «Бавария» будет бороться за все титулы».

После трансфера Хаби Алонсо испанское издание El Mundo написало, почему полузащитнику потребовались «новые изменения». Журналисты сообщили, что у баска завязался роман с певицей Лурдес Эрнандес, а жена футболиста, узнав об этом, поставила ультиматум – либо отъезд из Мадрида, либо развод. Правда, сам Хаби Алонсо назвал эту информацию ложью и пообещал подать в суд. Помимо того, появлялись новости о его проблемах с налоговыми органами в Испании.

Так или иначе, для «Баварии» Хаби Алонсо с его опытом был усилением даже в 33 года. Тем более после решения завершить тем летом карьеру в сборной Испании – игроку уже не требовалось разрываться между клубной командой и сборной. Тренировавший тогда мюнхенцев Пеп Гвардиола был счастлив, что получил полузащитника, который умеет контролировать и двигать мяч на топовом уровне.

«Алонсо знает свою работу. Он способен отдавать как короткие, так и длинные передачи. Он делает на поле абсолютно всё, но мы должны помогать ему, иначе он «умрёт». Хаби задаёт темп игры, на это способны только высококлассные полузащитники. Мне нечему его учить».

Гвардиола заявил, что игроку такого класса не нужно время на адаптацию, и поставил его в основу на матч с «Шальке» (1:1) уже на следующий день после трансфера. К слову, сам Хаби Алонсо считал иначе – говорил, что ему необходимо ещё улучшить форму. В день дебюта в Гельзенкирхене новичок из «Реала» провёл на поле полтора тайма и был заменён вскоре после того, как хозяева отыгрались.

Хаби Алонсо действительно должен был адаптироваться к футболу Гвардиолы. Баск признавался: «Бавария» играет медленнее, чем он привык в «Реале», где команда стремилась использовать скорость Криштиану Роналду и Гарета Бэйла. Мюнхенцы разыгрывали мяч до верного, стремясь делать свои голевые моменты 100-процентными. «Мадрид – это рок-н-ролл, а «Бавария» – джаз», – так образно сравнил Хаби свою бывшую и новую команды.

В сентябре Алонсо побил рекорд Бундеслиги по количеству передач, выполненных в одном матче – отдал 196 пасов в игре с «Кёльном». В октябре забил свой первый гол – «Вердеру» со штрафного. Всего же в дебютном сезоне в «Баварии» полузащитник сыграл 26 матчей в Бундеслиге и набрал 2+3. Помог команде защитить чемпионский титул. А в ЛЧ у испанца были два гола и одна голевая передача в 10 матчах. Мюнхенцы дошли до полуфинала, сотворив чудесный камбэк в четвертьфинале, – после поражения от «Порту» в Португалии (1:3) последовала домашняя победа со счётом 6:1 с голом баска. Но против «Барсы» Лео Месси запаса прочности чемпиону Германии не хватило.

Впрочем, у Алонсо не всё было гладко в Мюнхене. Например, легенда «Баварии» Франц Беккенбауэр утверждал, что новичок и Бастиан Швайнштайгер несовместимы, так как с этим дуэтом на поле игра команды становится слишком медленной. В апреле «Бавария» уступила дортмундской «Боруссии» в Кубке Германии, а полузащитник стал одним из тех, кто не забил с «точки» в серии пенальти. Затем в августе Хаби оказался единственным игроком, не реализовавшим послематчевый 11-метровый в серии с «Вольфсбургом». Из-за его промаха «Бавария» проиграла Суперкубок Германии. Как тут не вспомнить неудачный пенальти баска в легендарном финале Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Миланом» при счёте 2:3? Хотя тогда Алонсо повезло – он забил с добивания.

Контракт возрастного полузащитника с «Баварией» был рассчитан на два года, поэтому второй сезон становился определяющим с точки зрения его будущего в команде. Появлялись инсайды о нежелании клуба подписывать новое соглашение с баском. Сам Алонсо утверждал, что ему и его семье комфортно в Мюнхене. И в декабре 2015-го договор всё же продлили до лета 2017-го. Сообщалось, что это сделали по просьбе Карло Анчелотти, который принимал «Баварию» со следующего сезона. Как раз из «Реала» Анчелотти и уезжал в Германию Хаби. Итальянский тренер высоко ценил центрхава, сожалел о его потере.

Во втором сезоне с Алонсо «Бавария» снова взяла золото Бундеслиги. Сам он в 26 матчах отметился только двумя голевыми передачами. В игре с «Байером» в Леверкузене умудрился заработать удаление из-за двух жёлтых карточек за шесть минут. Тогда местная арена провожала полузащитника свистом, ещё не подозревая, что через несколько лет будет рукоплескать ему. А в Лиге чемпионов Хаби забил один мяч в восьми встречах. Его гола в полуфинале с «Атлетико» не хватило «Баварии», чтобы пройти дальше – немецкая команда победила дома счётом 2:1, уступив на выезде 0:1. Финал ЛЧ снова ускользнул от баска. Тогда, напомним, ещё действовало правило выездного гола.

В мае 2016-го «Бавария» выиграла в серии пенальти Кубок Германии. Финал с дортмундской «Боруссией» Алонсо посмотрел со скамейки запасных. А в августе в дебютном матче Анчелотти мюнхенцы с полузащитником в составе переиграли того же соперника в Суперкубке Германии – 2:0.

Сезон-2016/2017 стал финишем карьеры Алонсо. Хотя «Бавария», опять же по инициативе Анчелотти, обсуждала новое продление контракта с игроком, но при условии понижения зарплаты и сокращения игрового времени. Полузащитник зарабатывал € 6,5 млн в год. В конце концов, Хаби решил, что пора менять газон на тренерское кресло.

«Решение далось непросто, – признавался Хаби Алонсо. – Но верю, что принял его в правильный момент. Я всегда думал, что лучше завершить карьеру пораньше, а не поздно. Всё ещё хорошо чувствую себя, однако считаю этот момент подходящим. Я хотел завершить карьеру, играя на самом высоком уровне. А «Бавария» – это высочайший уровень. Я невероятно горд и счастлив от того, что играю за этот клуб и вхожу в эту семью».

В своём последнем сезоне Хаби Алонсо провёл 27 матчей в Бундеслиге и набрал 3+2. Ещё раз завоевал с командой чемпионский титул. В Лиге чемпионов у него была только одна голевая передача за семь матчей. Символично, что попрощался с ЛЧ баск в Мадриде, где «Бавария» вылетела после поражения в дополнительное время от «Реала».

Прощальным же для него стал майский матч с «Фрайбургом» (4:1) в Бундеслиге. В той встрече мюнхенский клуб провожал Хаби Алонсо и Филиппа Лама – двум звёздам футбола вручили фотопортреты. В тот день полузащитник сделал голевой пас на Арьена Роббена, а ушёл на 82-й минуте, уступив место на поле Франку Рибери.

В марте 2018-го Хаби Алонсо поучаствовал во встрече легенд «Ливерпуля» и «Баварии», сыграв на «Энфилде» по тайму за каждую команду. Он даже забил за мюнхенцев и был признан лучшим в матче. Потом руководство «Баварии» рассматривало кандидатуру своего бывшего игрока на пост главного тренера, причём впервые ещё в 2019-м, когда тот работал с молодёжкой «Реала Сосьедад». Председатель совета директоров немецкого клуба Карл-Хайнц Румменигге говорил про Алонсо-тренера, что будущее принадлежит ему – и, как видим, не ошибся. Но баск так и не возглавил «Баварию» ни шесть лет назад, ни после «золотого» сезона в «Байере», а превратился для Мюнхена в головную боль – мюнхенцы никак не могут обыграть команду своей бывшей звезды.