Арбитр Карасев рассказал, о чем разговаривал с Роналду во время матча

Российский арбитр Сергей Карасёв рассказал о разговорах с нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду во время работы в Саудовской Аравии. Бригада арбитров под руководством Карасёва обслуживала несколько матчей Про-Лиги.

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«Он просто хотел объяснений микроэпизодов, это нормально, он капитан команды. В корректной манере это можно обсудить. Он спрашивал, почему там не желтая, почему там нарушение», — приводит слова Карасёва «Матч ТВ».

В текущем сезоне саудовской Про-Лиги 40-летний Криштиану Роналду провёл 22 матча, в которых отметился 17 забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Также на его счету пять игр и шесть голов в Элитной Лиге чемпионов АФК.