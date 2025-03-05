Бабаев назвал условие, чтобы ЦСКА стал претендовать на выход в плей-офф ЛЧ

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев предположил, чего могла бы добиться армейская команда в групповом этапе Лиги чемпионов.

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«Если предположить точечные усиления 2-3 футболистами лигачемпионского уровня, то, думаю, эта команда вполне могла бы претендовать на борьбу за выход из группы», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс».

Все российские клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

После 19 туров чемпионата России ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 32 очка.

8 марта красно-синие сыграют против «Химок». Матч 20-го тура РПЛ состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 17:00 по московскому времени.