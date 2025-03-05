Травма Тюкавина – реальная катастрофа для «Динамо»

Эпитет «незаменимый» применительно к Тюкавину – не преувеличение. 22-летний форвард закрепился в основной обойме «Динамо» с начала сезона-2021/22. И знаете, сколько матчей бело-голубых в РПЛ с тех пор обошлись без его участия? Ровно два!

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В чемпионате-2022/23 Тюкавин пропустил встречи с «Краснодаром» (решением тогдашнего главного тренера команды Славиши Йокановича) и «Зенитом» (из-за простуды). Во всех остальных случаях он либо появлялся на поле с первых минут (75), либо усиливал игру со скамейки (32), забив в общей сложности 37 мячей, сделав 24 голевые передачи и не заработав ни одной дисквалификации за перебор карточек.

При Марцеле Личке, который возглавил «Динамо» летом 2023-го, Тюкавин лишь дважды начинал матчи РПЛ в запасе. А без него за время работы чешского тренера мы могли наблюдать «Динамо» только в Кубке России. В нынешнем сезоне таких игр набралось пять. Четыре, кстати, завершились победами москвичей и лишь одна – поражением (от «Локомотива»). Причём «Крыльям» в отсутствие Тюкавина москвичи за два кубковых матча наколотили аж 11 мячей!

Особенно запомнилась октябрьская встреча с самарцами, в которой хет-трик оформил Эль-Мехди Маухуб. Ему, скорее всего, и придётся заменить Тюкавина в старте нынешней весной. Вот только переоценивать голевой всплеск марокканца четырёхмесячной давности не стоит. Тот матч «Крыльев» и «Динамо» неслучайно закончился с теннисным счётом 3:6. Хозяева тогда уже потеряли шансы на выход в плей-офф, а москвичи сыграли откровенно экспериментальным составом.

Маухуб вышел вместо Тюкавина и в минувшее воскресенье, когда главный бомбардир «Динамо» получил злополучную травму колена в противоборстве с Максимом Осипенко. Свой отрезок 21-летний африканец отработал неплохо. Счёт москвичи открыли при его непосредственном участии: Ярослав Гладышев отдал голевой пас Даниилу Фомину после того, как вратарь «Ростова» Рустам Ятимов отразил удар как раз Маухуба. Но способен ли Эль-Мехди стать достойной альтернативой Тюкавину на постоянной основе?

Если бы такой вопрос задали Личке зимой, ответ наверняка был бы отрицательным. Да, в Кубке Маухуб успел забить пять мячей (в том числе – «Спартаку» и «Локо»), но игрок это пока сырой, и «голевую машину» он точно не напоминает. Не исключено, что в сложившейся ситуации свой шанс получит 19-летний Денис Боков, который обратил на себя внимание во время зимнего товарищеского турнира в Эмиратах. Тогда вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «Матч ТВ» то ли в шутку, то ли всерьёз называл Бокова «вторым Тюкавиным». Что ж, теперь появилась возможность проверить это на практике.

И всё же Личка не отказался бы иметь про запас форвардов более искушённых, чем Маухуб и Боков. Знай чех, что решающий отрезок сезона придётся провести без Тюкавина, наверняка попросил бы руководство купить зимой ещё одного игрока в атаку. И вряд ли отпустил бы в Нижний Новгород Вячеслава Грулёва, который способен играть не только слева, но и в центре нападения, а в выходные успел отметить официальный дебют за новую команду добротным голом в ворота «Акрона».

Другое дело, что в Ростове-на-Дону «Динамо» разочаровало слабой игрой в центре поля, где с приходом Данила Глебова Личка, казалось бы, получил роскошный выбор исполнителей и тактических вариантов. С флангами у бело-голубых тоже полный порядок. А вот привычная атакующая «химия» куда-то исчезла. Это бросалось в глаза ещё с Тюкавиным на зимних сборах. И первый весенний матч те наблюдения не опроверг.

Так что списывать возможный провал динамовцев в концовке сезона исключительно на «кресты» их главного забивалы было бы слишком банально. Бело-голубые перестали генерировать остроту у чужих ворот – и для Лички это не менее серьёзная проблема, чем травма Тюкавина. Чтобы реализовывать моменты, их для начала надо создавать. Причём в большом количестве, учитывая по-прежнему не самую надёжную оборону бело-голубых.

Как «Динамо» вернуть фирменный атакующий футбол? Рискнём предположить, что Личка, наряду с прямой заменой Тюкавина на Маухуба (или Бокова), держит вариант с полным отказом от номинального центрального нападающего и переходом на «испанскую игру» с «ложной девяткой». В такой роли можно использовать и Бителло, и Хорхе Карраскаля, и Артура Гомеса, каждый из которых способен при необходимости выдвинуться на острие, оставаясь при этом футболистами средней линии.

Выбор – за Личкой, которому терять уже нечего. Непопадание в медали с вероятностью, близкой к 100%, поставит крест на его дальнейшем пребывании в «Динамо». Вот и поглядим, как поклонник розового трикотажа будет выкручиваться.